Kraków. Biblioteka znów zbiera wózki, foteliki i wanienki dla dzieci uchodźców Małgorzata Mrowiec

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłosiła w czwartek, że wznawia zbiórkę sprzętów dla dzieci uchodźców z terenu Ukrainy. Do biblioteki na ul. Rajską 1 przynosić można: wózki dla dzieci (szczególnie małe, kompaktowe, lekkie, typu parasolka), foteliki i podkładki samochodowe dla dzieci (szczególnie 9-18 kg i 15-36 kg) oraz akcesoria dla dzieci: nocniki, wanienki, bujaczki. Zbiórka trwa w godzinach otwarcia biblioteki: od poniedziałku do soboty od 8 do 19, a w niedzielę od 8 do 14.