Kraków. Będzie protest podczas premiery filmu Agnieszki Holland „Zielona granica”

"Zielona granica", film o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy, wzbudził w Polsce wielką dyskusję zanim wszedł do kin. Do tej pory miała okazję zobaczyć go niewielka grupa osób. Na festiwalu w Wenecji otrzymał owację na stojąco i nagrodę jury, zbiera pozytywne opinie krytyków, ale jego temat nie spodobał się politykom Zjednoczonej Prawicy. Bardzo krytycznie o obrazie Agnieszki Holland wypowiedzieli się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i szef MSWiA Mariusz Kamiński, ostre oświadczenie wydała Straż Graniczna, a na samą reżyserkę wylała się rzeka hejtu.

Pojawiają się zarzuty o "antypolski wydźwięk filmu", "zakłamanie i szarganie polskiego munduru", itd., oraz wezwania do bojkotu. Ci, którzy film widzieli (m.in. znany krytyk filmowy Tomasz Raczek) twierdzą, że obraz jest bardziej wyważony niż się wszystkim wydaje i uwzględnia różne punkty widzenia. Mleko się jednak rozlało i będzie to wzbudzająca największe kontrowersje premiera jesieni w polskich kinach, a może nawet całego roku. Widać to choćby w oświadczeniu Młodzieży Wszechpolskiej, która ma zamiar protestować pod Kinem pod Baranami w dniu krakowskiej prapremiery (21.09).