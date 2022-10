Kraków. Balansujące rzeźby w szpitalnym parku. Znacie je z Kładki Bernatka ZDJĘCIA

Wystawa balansujących rzeźb to kolejna już ekspozycja Jerzego Kędziory w Kobierzynie, w 2018 roku rzeźbiarz prezentował tu w budynku teatru swoje portrety wielkich Polaków w ramach wystawy „Oblicza 100-lecia odzyskania niepodległości” oraz „Wiwisekcję” ukazującą proces tworzenia balansujących rzeźb (2019).

Jerzy „JOTKA” Kędziora urodził się w 1947 r. w Częstochowie. Jest rzeźbiarzem, malarzem i projektantem. Od początku swojej drogi twórczej artysta interesował się sztuką kinetyczną i eksperymentami rzeźbiarskimi. Wydarzenia związane z protestami robotników, ruchem „Solidarność” zainspirowały artystę do stworzenia „Portretu Polaka czasów transformacji i Solidarności”. Ta realizacja z lat 80. zawiera prace z cyklów: „Chwiejni”, „Zreanimowani”, „Z odciągami”, „Pęknięty Głos”, „Wieszaki dla” czy „Uniformy dowódcze”. Chwiejność czasu, wyborów i bytu ówczesnego pokolenia stała się kanwą do artystycznych poszukiwań, które zaprowadziły rzeźbiarza w latach 90. do rozpoczęcia prac nad rzeźbami balansującymi, w których na pozór ciężkie i statyczne formy stały się ulotnymi przedstawieniami. Dzięki tym unikalnym pracom artysta stał się rozpoznawalny na świecie.