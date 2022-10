Kraków. Balansujące rzeźby Jerzego Kędziory w nowej odsłonie w Kobierzynie

Prace Jerzego Kędziory prezentowane będą w naturalnych zielonych przestrzeniach szpitalnego parku. Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 22 października, o godz. 11.00 na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego.

To nie pierwszy projekt realizowany przez artystę wspólnie ze Szpitalem im. Babińskiego. Jerzy Kędziora z placówką w Kobierzynie związany jest od 2018 roku, od kiedy w niewykorzystywanych pomieszczeniach dawnej kotłowni mieście się jego pracownia.

Wystawa balansujących rzeźb to także kolejna już ekspozycja Jerzego Kędziory w Kobierzynie, w 2018 roku rzeźbiarz prezentował tu w budynku teatru swoje portrety wielkich Polaków w ramach wystawy „Oblicza 100-lecia odzyskania niepodległości” oraz „Wiwisekcję” ukazującą proces tworzenia balansujących rzeźb (2019).

Wspólnie ze szpitalem Jerzy Kędziora realizuje również adresowany do pacjentów projekt: „W poszukiwaniu równowagi”, którego celem jest zainspirowanie pacjentów do refleksji, jak utrzymać odzyskaną tu psychiczną równowagę. Punktem wyjścia do przemyśleń są rzeźby artysty.