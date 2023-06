Kraków. Archeolodzy odkrywają przeszłość kościoła norbertanek i mieszkańców Zwierzyńca

W kolejnych latach działaniom konserwatorów i zabezpieczaniu portalu towarzyszyły badania archeologiczne. Trzy lata temu badacze eksplorowali podziemne partie wnętrza kościelnej wieży, a w zeszłym roku sprawdzali, co kryje się pod ziemią od strony podwórza gospodarczego sióstr. Z kolei wiosną tego roku zajrzano pod posadzkę w pomieszczeniu od wschodniej strony wieży, czyli od strony zakrystii.

XIII-wieczny, późnoromański romański portal znajduje się w wejściu do kościoła od strony ul. Kościuszki, w kruchcie pod wieżą. Wymagał pilnej interwencji, ponieważ podmakał, kruszył się i niszczał w zastraszającym tempie. Jego dolne partie od czasu barokowej (XVII w.) przebudowy kościoła klasztornego były zasypane, "utopione" pod posadzką. W ramach podjętej w 2018 r. walki o zachowanie tego bezcennego zabytku dolną część portalu odkopano, przeszedł konserwację i ostatecznie został w całości wyeksponowany. Bezcenny kamienny portal w wieży przed dalszym zamakaniem ma zabezpieczyć wykonywana izolacja fundamentów wieży i częściowo także klasztoru.

Zagadkowy masywny fundament

- Podczas interpretacji odkrytych reliktów musimy brać pod uwagę wiele możliwości, np. że do budowy kościoła XIII-wiecznego wykorzystano częściowo mury jakiejś starszej budowli, lub że zniszczenia najazdu tatarskiego wymusiły wprowadzenie zmian w budowie kościoła w stosunku do pierwotnego zamysłu dotyczącego jego kształtu i planu. Za tą drugą ewentualnością przemawiają pewne nieregularności i brak konsekwencji w budowie, które stwierdziliśmy już podczas badań portalu - mówi Anna Bojęś-Białasik, badaczka architektury.

Norbertanki przybyły co prawda na Zwierzyniec już w drugiej połowie XII wieku, ale nie odkryto do tej pory żadnych materialnych pozostałości zabudowań klasztornych z tego okresu, choć ze źródeł historycznych wiadomo, że pierwszy kościół klasztorny poświęcono w 1181 roku. Pozostałości świątyni obecnie badanej wraz z portalem pochodzą już z kolejnej fazy budowy, która datowana jest na pierwszą połowę XIII wieku. Są to więc relikty kościoła, który norbertanki wzniosły już po pewnym czasie od przybycia na Zwierzyniec.