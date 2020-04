Kraków. Apelują, by w czasie pandemii, tak jak w Nowym Jorku, ulice oddać pieszym

Inicjatywa Piesza Polska wystąpiła do prezydentów miast, w tym także do prezydenta Krakwa Jacka Majchrowskiego, o zezwolenie pieszym do poruszania się po jezdniach dla samochodów. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w dobie pandemii, tak by przemieszczając się mogli zachować odpowiedni odstęp od siebie. Jako przykład aktywiści podają Nowy Jork, gdzie w najbliższych miesiącach mają otworzyć 160 km ulic dla pieszych.

FLESZ - W jaki sposób dezynfekować maseczki? Przedstawiciele inicjatywy Piesza Polska powołują się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ów przepis nakazuje zachowanie między pieszymi odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Koronawirus w Małopolsce RELACJA NA ŻYWO Piesza Polska zwraca uwagę, że na terenie wielu miast, w tym Krakowa, na wielu ulicach jest to niemożliwe, gdyż zbyt wąskie chodniki oraz parkujące na chodnikach samochody zostawiają pieszym mniej niż 2 metry szerokości. Piesza Polska wystąpiła więc do prezydentów miast z następującymi wnioskami: zezwolić pieszym poruszać się po jezdni,

wprowadzić taką organizację ruchu na stałe lub czasowo (za pomocą barier, taśm, słupków lub innych wygrodzeń), aby piesi mieli możliwość chodzenia chodnikiem zgodnie z zapisami rozporządzenia,

przenieść ruch rowerowy z chodników na jezdnię,

poszerzyć istniejące i wyznaczyć nowe pasy ruchu dla rowerów na jezdniach, celem zwiększenia miejsca dla pieszych, integracji sieci ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu,

utworzyć strefy rekreacji dla mieszkańców w miejscach, w których najbliższy park lub inny teren zieleni oddalony jest więcej niż 400 metrów, umożliwiając bezpieczne korzystanie z przestrzeni miasta bez potrzeby pokonywania znacznych odległości. - Ruch drogowy jest obecnie znacznie mniejszy, więc potrzebuje mniej miejsca na drogach. Obowiązujące ograniczenia liczby pasażerów komunikacji publicznej sprawiają, że korzysta z nich kilka razy mniej osób. Mieszkańcy więcej chodzą i jeżdżą na rowerach, bo to najbezpieczniejsze obecnie środki transportu. Potrzebują szerszych chodników, także dla zapewnienia społecznego dystansu podczas chodzenia i stania w kolejkach. Mieszkańcy potrzebują przeniesienia parkowania i ruchu rowerowego na jezdnie - argumentuje Piesza Polska. Co na to krakowscy specjaliści od komunikacji? - Piesza Polska powołuje się na rozwiązania z Krakowa, że są wzorcowe i inne miasta powinny brać przykład właśnie z Krakowa - podkreśla Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Istotnie w apelu do prezydentów Piesza Polska podaje: "W czwartek, 23 kwietnia, Kraków zapowiedział, że w maju przeniesie parkowanie z chodników na jezdnie na ul. Dietla i Mogilskiej. Na Grzegórzeckiej zostanie zlikwidowane parkowanie na chodnikach, aby piesi mieli tam więcej miejsca. Na Moście Grunwaldzkim przeniosą ruch rowerowy z chodnika na jezdnię. Na ul. Podwale oddadzą pieszym część jezdni". We wniosku znalazło się jednak także nazwisko prezydenta Krakowa. Osoby reprezentujące interesy pieszych jako przykład podają Nowy Jork, gdzie w najbliższych miesiącach mają otworzyć 160 km ulic dla pieszych. "Prawie 100 km wokół parków, prawie 50 km we współpracy ze wspólnotami lokalnymi, reszta to poszerzenia chodników. Władze Nowego Jorku wiedzą, że pandemia to szansa i konieczność zmian nawyków transportowych. Zmian na bardziej zdrowe i zajmujące mniej miejsca, czyli ruch pieszy i rowerowy. Czy władz polskich miast też to wiedzą?" - zaznacza Piesza Polska. W ZTP odpowiadają, że cały czas wsłuchują się tam we wnioski mieszkańców i biorą pod uwagę stopniowe udostępnianie większych powierzchni dla pieszych w kolejnych rejonach miasta jeżeli będzie taka potrzeba. Przypomnijmy, że w Krakowie na początek ma zostać wydzielonych ok. 7 km tymczasowych dróg dla rowerów na pasach ruchu dla samochodów. Powstaną one na ul. Grzegórzeckiej, Wielopole, Dietla, Bernardyńskiej, Westerplatte - św. Gertrudy. Most Grunwaldzki ma stać się "lejkiem" ruchu rowerowego, gdzie spotkają się trasy od strony Ruczaju i ronda Matecznego. Zdaniem urzędników poszerzenie dróg dla rowerów jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ obecne chodniki z ruchem dla rowerów są tam zbyt wąskie. - W wielu miejscach, w których ruch rowerowy zostanie przeniesiony na jezdnie automatycznie zrobi się więcej miejsca dla pieszych, bowiem do ich dyspozycji dojdą drogi rowerowe, tak będzie np na moście Grunwaldzkim. Więcej przestrzeni dla pieszych zostanie też być wyznaczone na ulicy Mogilskiej czy Grzegórzeckiej. Natomiast np. na ulicy Wielopole zmieniony zostanie system parkowania samochodów, co pozwoli też na udostępnienie więcej miejsca dla pieszych - wyjaśnia Sebastian Kowal. Oddalenie jezdni od pieszych ma zostać też wprowadzone na ul. Podzamcze i na skrzyżowaniu przy Teatrze Bagatela. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa informują, że nowa organizacja ruchu na krakowskich ulicach będzie wprowadzana od 4 maja do końca maja. - Na początku prace będą prowadzone na ulicy Wielopole, później na skrzyżowaniu ulic Wielopole i Dietla, ulicy Grzegórzeckiej, rondzie Grunwaldzkim, moście Grunwaldzkim i ulicy Dieta - informuje Michał Pyclik z ZDMK. 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II ZOBACZ Czytaj także Ile zarabiają pracownicy służby zdrowia? LISTA PŁAC

