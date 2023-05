Kraków. Akcja protestacyjna mieszkańców przeciwko wielkiej wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Piotr Tymczak

Mieszkańcy Krakowa zorganizowali akcję protestacyjną przeciwko planowanej wycince drzew związanej z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznakowane przez protestujących. Rozwiesili też kartki z informacją "1059 zdrowych drzew zniknie za kilka dni" i apelem do przesyłania do miasta sprzeciwu, aby uratować tę zieleń. Przedstawiciele wykonawcy inwestycji zapewniają, że w ramach rekompensaty zaplanowano nowe nasadzenia.