Kraków. 83-letnia niepełnosprawna mieszkanka Krowodrzy od półtora roku czeka na serwis krzesełka schodowego. Doczeka się? Ewa Wacławowicz

PIXABAY

Z prośbą o pomoc do naszej redakcji zgłosiła się Pani Agnieszka Wantuch - radna dzielnicy V Krowodrza. Jej 83-letnia mama jest osobą niepełnosprawną i w związku z tym od września 2019 roku korzysta z tzw. krzesełka schodowego. Sprzęt jak każdy musi co jakiś czas przechodzić konserwację. W tym wypadku mowa o roku. Niestety, jak pisze Pani Agnieszka, zarówno firma montująca krzesełko jak i polecony przez nią krakowski serwis nie szczególnie kwapiły się do pomocy. Po naszej interwencji pojawiło się jednak światełko w tunelu...