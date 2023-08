Coraz więcej dzików w Krakowie. Mieszkańcy osiedla Kliny boją się wychodzić z domów

- To są normalne dziki i nie należy się tych łaciatych osobników obawiać. U tych zwierząt od czasu do czasu zdarzają się wyjątki i pojawiają się osobniki, które różnią się wyglądem od większości wskutek np. choćby mutacji genetycznej. Podobnie jak u ludzi np. w przypadku bielactwa. Łaciate osobniki z pewnością nie są wynikiem skrzyżowanie się dzików ze świniami do którego doszło na terenie miasta w ostatnim czasie. Gdyby do tego doszło w pierwszym pokoleniu, młode zazwyczaj nie różniłyby się od standardowo wyglądających dzików. Zmiany w wyglądzie nastąpiłyby dopiero w kolejnych pokoleniach. Jedna z teorii mówi, że być może do takich krzyżówek doszło kilkadziesiąt lat temu, kiedy świnie były wypasane w lasach. I dzisiejsze łaciate dziki są tego efektem - mówił ekspert.