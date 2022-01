Kraków. 34-latek podejrzany o obnażanie się przed dzieckiem został aresztowany

- Funkcjonariusze Komisariatu Policji III w Krakowie przeprowadzili w tej sprawie szereg czynności operacyjnych, które pozwoliły na weryfikację własnych ustaleń i otrzymanych doniesień w tej sprawie oraz wytypowanie osoby, której wizerunek zarejestrował monitoring. 11 stycznia po południu dokonali zatrzymania tego mężczyzny w jego krakowskim mieszkaniu. Zebrane w sprawie materiały zostały przesłane do prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Wschód. Wczoraj doprowadzono tam 34-latka na przesłuchanie. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania doprowadzenia małoletniej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.