Kraków. 21 marca Uniwersytet Rolniczy zaprasza na hybrydowy dzień otwarty!

Wydarzenie w formie online rozpocznie się punktualnie o godzinie 9, kiedy słowo wstępne wygłosi JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. Tuż po nim głos zabierze dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, Prorektor ds. Kształcenia, który wygłosi wykład pt. „Nauka może być przygodą – przeżyj ją z nami”. W godzinach 9.30-14.25 zaprezentowana zostanie oferta dydaktyczna wszystkich wydziałów Uniwersytetu oraz możliwości działalności w organizacjach studenckich, uczestnictwa w wyjazdach i praktykach zagranicznych, a także działalności artystycznej i kulturalnej w murach Uczelni.

Równolegle, w godz. od 10 do 15 na terenie kampusu zaplanowano zwiedzanie hali sportowej (al. 29 Listopada 58) oraz od 12 do 15 - Klubu Akademickiego „ARKA” (ul. Z. Klemensiewicza 3). Ponadto od 12 do 15 w siedzibach poszczególnych wydziałów, w tym m.in. Wydziału Ekonomiczno- Rolniczego, Leśnego czy Hodowli i Biologii Zwierząt odbywać się będą warsztaty, spotkania z pracownikami oraz prezentacje. Więcej: https://urk.edu.pl/index/site/3357/10189