Koronawirus w Krakowie. Czy przestrzegamy nowych ograniczeń? Patrole kontrolują, czy ktoś spaceruje po bulwarach i w parkach [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że jednym z kolejnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa jest ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, promenad i zieleńców.

Policja apeluje o pozostanie w domu i zapowiada, że na drogach pojawi się większa ilość patroli, w tym pieszych, którzy będą egzekwować przestrzeganie obowiązujących przepisów. Za łamanie ich grozi mandat lub wniosek o ukaranie do sądu. W najpoważniejszych przypadkach tj. w sytuacjach lekceważenia aktualnych obostrzeń i narażania innych osób na niebezpieczeństwo zarażenia będziemy kierować wnioski do służb sanitarnych, które mogą w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na winnych naruszeń czy zaniedbań karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tysięcy zł.