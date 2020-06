Koronawirus w jednej z krakowskich szkół podstawowych. W niedzielę ma być tam lokal wyborczy

Krakowska pielgrzymka w czasach epidemii. Na Jasną Górę będzie można też wędrować online

Zapisy na pielgrzymkę ruszą 1 sierpnia, ale już teraz można zgłaszać chęć udziału w marszu w poszczególnych wspólnotach. - W tym roku to pielgrzymowanie, ze względu na pandemię, jest utrudnione, ale Pielgrzymka Krakowska pójdzie do Częstochowy. Pójdziemy w małych do stu pięćdzies...