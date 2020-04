Koronawirus. Początek majówki bez grilla? Kościół zachęca, by 1 maja pokutować i pościć w intencji zachowania miejsc pracy

Krakowska kuria podała we wtorek, że abp Marek Jędraszewski "usilnie zachęca do utrzymania praktyki wstrzemięźliwości w piątek dnia 1 maja 2020 roku". Metropolita krakowski zaapelował jednocześnie o modlitwę w intencji zachowania miejsc pracy dla Polaków, o ustanie epidemii oraz - wobec obecnej suszy - o deszcz potrzebny do wzrostu plonów.

Metropolita krakowski przed nadchodzącym 1 maja, który rozpocznie tzw. długi weekend majowy - wystosował wezwanie do praktykowania tego dnia pokuty. W poprzednich latach polscy biskupi ogłaszali na majówkę - a dokładniej na piątek podczas długiego weekendu - dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów, ze względu na czas sprzyjający spotkaniom rodzinnym i towarzyskim. W tym roku jednak, gdy trwa epidemia, a za nią nadchodzi kryzys, Kościół ma inną propozycję i zalecenia. Abp Marek Jędraszewski napisał: "Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności stanu epidemii oraz zachętę Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 kwietnia 2020 roku, której fragment brzmi: „Byłoby rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja - który przypada w piątek - odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków", mimo ogłoszonej przeze mnie dekretem z dnia 11 października 2019 roku dyspensy (Nr 3235/2019), usilnie zachęcam do utrzymania praktyki wstrzemięźliwości w piątek dnia 1 maja 2020 roku". Metropolita krakowski zaleca, aby uczynkom pokutnym towarzyszyło również: błaganie o ustanie epidemii oraz o potrzebny do wzrostu plonów deszcz.