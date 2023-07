Korona z iglicy wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pod czujnym okiem ekspertów. Na swoje miejsce ma wrócić już we wrześniu

Na pewien czas korona opuściła swoje miejsce

"To dobry czas na tego typu działanie"

Nie jest to pierwsza konserwacja korony

Jakie wymiary ma zdjęta korona?

Przypominamy, że korona waży ok. 350 kg, ma ok. 3,2 m średnicy, a jej wysokość to ok. 1,2 m. Składa się z ośmiu nieregularnych części, zlutowanych w narożnikach. Poszczególne boki korony różnią się między sobą długością. Jej kryzę stanowi ośmiobok. Z każdego boku korony wyrastają rozbudowane formy w kształcie liści na gałęziach. Na każdym z ośmiu większych liści środkowych przymocowane zostały półkoliste formy. Nie wszystkie z nich są oryginalne, niektóre zostały wymienione na nowe podczas prac konserwatorskich w 1913 roku. Część z półkolistych form posiada ciekawe dekoracje wykonane metodą rytowania i trybowania.