Kontrowersje wokół nowych stoisk dla kwiaciarek z krakowskiego Rynku nie ustają. Wiele pytań o finanse i wyjaśnienia prezydenta

Finanse

- Ustawiony na Rynku Głównym z końcem ubiegłego roku prototyp nowego stoiska dla kwiaciarek wzbudził wiele dyskusji i kontrowersji. Prawdopodobnie z tego powodu, jak wynika z informacji przekazanych przez mieszkańców, prowadzące ten temat Krakowskie Forum Kultury przystąpiło ponownie do prac nad stoiskiem, czego dowodzą zakończone sukcesem starania o zewnętrzne dofinansowanie na ten cel - pisze w interpelacji do prezydenta, radny Łukasz Gibała.

Prezydent miasta wyjaśnia, że - Według złożonego wniosku dot. zadania pn. "Prototyp stoiska dla kwiaciarek z krakowskiego Rynku" wnioskowana kwota to 230,5 tys. zł z budżetu programu Rozwoju Sektorów Kreatywnych oraz 80 tys. zł wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków. W związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania tj. ok. 196 tys. zł wniosek zostanie zaktualizowany w zakresie rzeczowym i finansowym. Prezydent Jacek Majchrowski wskazuje również, że wspomniane zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego i prototypu stoiska dla kwiaciarek. We wniosku został wskazany projektant stoiska — firma Lataladesign.

Włodarz miasta wylicza, że dotychczas wydatkowano - ok. 28 tys. zł brutto na projekt koncepcyjny oraz blisko 50 tys. zł brutto na projekt wykonawczy. Koszt wykonania obecnie testowanego modelu stoiska wynosi ok. 140 tys. zł. brutto. Finalnie jednak KFK zapłaciło kwotę 120,7 tys. zł potrącając kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi. Wspomniane środki pochodziły z budżetu Miasta Krakowa.

Zadanie wykonane w oparciu o wiele głosów

Więcej zalet niż wad czy odwrotnie?

- Prezentowany prototyp stoiska pomimo szeregu uwag jest projektem "rozwojowym" i stanowi bazę do wprowadzania dalszych ewentualnych korekt - zapewnia prezydent i dodaje - Wprowadzenie do etapu testowania prototypu stoiska nastąpiło po kilkumiesięcznych konsultacjach i było wynikiem wstępnie wypracowanych założeń.

Co do uwag wobec prototypu, włodarz miasta odpowiada, że - Podczas spotkania konsultacyjnego 9 marca br. w sprawie nowego prototypu stoiska kwiatowego na Rynku Głównym zaprezentowano i omówiono koncepcje nowego stoiska do sprzedaży kwiatów przygotowaną przez projektantów z biura LATALAdesign z uwzględnieniem dotychczasowych uwag kwiaciarek, ale również dotychczas zgromadzonych uwag, opinii czy komentarzy, które zbierane były m.in. od mieszkańców Krakowa przez KFK. W odniesieniu do przedstawionego obecnie prototypu i w oparciu o zebrane uwagi (zarówno pozytywne jak również te negatywne) podjęte zostaną decyzje o dalszej ewolucji projektu i ewentualnych kosztach formy stoisk, zastosowanych materiałów, estetyki, rozwiązań technicznych itd.