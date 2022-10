Konkurs EKO-HERO Małopolski 2022. Stosujesz ekologiczne rozwiązania? Dbasz o środowisko? Zostań EKO HERO Małopolski!

Eko-Hero Małopolski to konkurs, w którym chcemy pokazać, że rozwiązania proekologiczne stosowane na co dzień w gminach i firmach naprawdę się opłacają. Nagrodzimy również ekoinicjatywy w Małopolsce. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy dbają o środowisko i mogą pochwalić się inwestycjami znacząco wpływającymi na poprawę jakości życia nas wszystkich.

______________

Stosujesz proekologiczne rozwiązania? To znaczy, że jesteś wzorem dla innych! W plebiscycie EKO-HERO Małopolski, którego głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, nagrody przyznamy w kategoriach: