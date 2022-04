Konkurs dla dzieci. Wydmuszkowa zabawa. Zrób fajną postać i wygraj atrakcyjne nagrody Redakcja

Czy wiesz, że z wydmuszki jajka można zrobić nie tylko kolorowe pisanki? Jeżeli jesteś kreatywny – zapraszamy do wspólnej zabawy. Zrób z wydmuszki fikcyjną postać i wyślij do nas zdjęcie. Najbardziej kreatywne prace nagrodzimy zestawami superprezentów w duchu zero waste.