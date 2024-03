Konflikt w krakowskim VIII LO. Rada pedagogiczna oczekuje odwołania dyrektorki. Obawiają się jej powrotu do pracy i... męża Piotr Tymczak

Nauczyciele i rodzice uczniów z VIII LO przyszli rozmawiać o odwołaniu dyrektorki szkoły na posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Piotr Tymczak/ Wojciech Matusik Zobacz galerię (14 zdjęć)

Rada Pedagogiczna VIII Liceum Ogólnokształcącego z ul. Grzegórzeckiej w Krakowie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o odwołanie dyrektorki szkoły, wśród przyczyn wymieniając m.in. uchybienia, powierzanie spraw szkolnych mężowi, doprowadzenie do utraty płynności prac związanych z budową hali sportowej. We wtorek (5 marca) nauczyciele i rodzice uczniów z VIII LO przyszli do urzędu na posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta, aby opowiedzieć o obawach związanych z powrotem dyrektorki do szkoły. Prezydent Krakowa nie widzi dostatecznych okoliczności do jej odwołania. Dyrektorka przekonuje, że działała dla dobra szkoły, a wszelkie kierowane wobec niej oskarżenia uważa za "niepoważne".