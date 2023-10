Kończą przebudowę al. 29 Listopada. Już niedługo nowa droga zostanie udostępniona kierowcom Piotr Tymczak

Do końca zbliżają się prace związane z rozbudową al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje roboty, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Zgodnie z planem, pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia. Już jednak wcześniej będzie można korzystać z odcinków przebudowanej infrastruktury.