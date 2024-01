Koncerty ku pamięci Wojciecha Kilara - w 10. rocznicę śmierci kompozytora - 19 i 20 stycznia w Filharmonii Krakowskiej

Wojciech Kilar, lwowianin z urodzenia, przez większość swojego życia związany był z Katowicami, w których się kształcił i mieszkał do śmierci. Jego imieniem nazwano jedno z najważniejszych miejsc miasta – plac, przy którym wybudowana została siedziba NOSPR – muzyczne serce Śląska.

Przez przeciętnego słuchacza kojarzony z muzyką do filmów Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Romana Polańskiego czy Francisa Forda Coppoli, traktował ją jednak z pewnym przymrużeniem oka, jako tę, którą może pisać, a „w tym samym czasie oglądać wiadomości i zajadać kolację”.

W koncertach monograficznych pamięci kompozytora nie może jednak jej zabraknąć. Program otworzy zatem arcypopularny "Polonez" z filmu Wajdy "Pan Tadeusz", by w dalszej części wybrzmiała Sinfonia concertante (w partii fortepianu solo Mateusz Krzyżowski), a następnie Preludium chorałowe i Exodus – utwór zajmujący szczególne miejsce w świadomości polskiego społeczeństwa przez fakt, iż pojawił się krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego, a przez to przywołujący znacznie szerszy kontekst, zaskakując także samego jego twórcę. Po dwudziestu latach od prawykonania Wojciech Kilar stwierdził zaś, że jest to „bomba, słucha się tego jak rocka. Młodzi ludzie to lubią, nie kojarzy im się z żadnym naszym ’80 ani innym ważnym rokiem. (…) Najważniejsze, żeby słuchali”.