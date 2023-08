Koncert Depeche Mode w Krakowie. Fani legendarnych "Depeszów" dotarli do Tauron Areny

Depesze to fenomen na skalę świata. Specyficzny styl ubierania się, nawiązujący do wyglądu muzyków, wyróżnia fanów brytyjskiej grupy już od lat 80. XX wieku. Choć fani nie tworzą subkultury - nie posiadają własnej ideologii - to tak charakterystyczna społeczność skupiona wokół jednej grupy jest niespotykana.

Czarne kurtki, buty na grubej podeszwie, krzyże na szyi, często także emblemat z logo zespołu, krótko przycięte, wyżelowane włosy a stylu Dave Gahan lub utlenione loki jakie nosił Martin Gore wyróżniały wielbicieli "Depeszów".

W piątek Tauron Arenę zalały tłumy fanów. Jedni odkurzyli swoje dawne stroje, inni wystylizowali się specjalnie na piątkowy koncert, bo choć muzycy nie goszczą w Polsce pierwszy raz, grali też w Krakowie, to każde spotkanie z nimi jest dla fanów świętem.

Krakowski występ Depeche Mode poprzedzi koncert zespołu Hope. Dave Gahan i Martin Gore wyjdą na scenę o 20.45. Koncert ma potrwać do godz. 23.00.