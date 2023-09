Komitet "Kraków dla kierowców" zabiega o unieważnienie strefy czystego transportu w Krakowie

- Uchwała dotycząca strefy czystego transportu nie bierze pod uwagę prawa własności, skoro uniemożliwia korzystania z samochodów uprzednio dopuszczonych do ruchu. To uderzy głównie w mieszkańców mniej zamożnych, których nie będzie stać na wymianę aut na nowsze modele. Ponadto uchwała uderza w osoby mieszkające na obrzeżach Krakowa i mające utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej. Naszym zdaniem zasadnym jest więc uchylenie uchwały o SCT w całości - mówi Wojciech Jaskółka, pełnomocnik komitetu “Kraków dla kierowców”.

Jego przedstawiciele przygotowali obywatelski projekt uchwały ws. unieważnienia SCT i zabiegają, by go wprowadzić pod obrady Rady Miasta Krakowa. - Do tego trzeba zebrać 300 podpisów. My mamy już ok. 4200 podpisów elektronicznych i zbieramy też podpisy na papierze. Po ich zweryfikowaniu nasz projekt uchwały powinien trafić pod obrady Rady Miasta. Mamy nadzieję, że dojdzie do tego do początku przyszłego roku - dodaje Wojciech Jaskółka.