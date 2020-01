Komentarz. Jak żyć w krakowskiej krainie absurdów?

W Krakowie np. można dostać mandat za to, że... zapłaci się za dużo za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania (SPP). Chodzi o to, że jeśli kierowca - np. za pomocą aplikacji w telefonie - wybierze i opłaci postój w strefie A (najdroższej) a zaparkuje np. w strefie C (tańszej) to przy kontroli dostanie mandat.

A propos SPP, to ubiegłoroczne podwyżki opłat - oraz wprowadzenie opłat również w soboty - co do zasady miały spowodować, że do centrum miasta więcej osób będzie dojeżdżać komunikacją miejską zamiast swoim samochodem.

Okazuje się jednak, że urzędnicy miejscy potrafią tak absurdalnie ułożyć rozkłady jazdy MPK, że w efekcie mogą tylko zniechęcić do korzystania z transportu zbiorowego. Przykład? Zgodnie z rozkładem w sobotę wieczorem, z przystanku „Koszykarska”, o tej samej godzinie odjeżdżają dwa różne autobusy. A przez kolejne blisko 20 minut nie odjeżdża żaden. Dopiero po naszej interwencji urzędnicy zamierzają wprowadzić zmiany.