Kolejka na Kasprowy Wierch w Tatrach zostanie zamknięta. To ostatni moment, aby wyjechać na szczyt. PKL ogłasza przerwę serwisową

Kolejka na Kasprowy Wierch idzie do przeglądu

Nie tylko kolejka na Kasprowy Wierch zostanie zamknięta

Podobne przeglądy kolejek trwają na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz na Gubałówce – te kolejki ruszą od 1 listopada. Prace serwisowe trwają też w ośrodku PKL Solina – tam kolejka linowa nad zalewem ruszy 11 listopada.

Kolejka na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju przegląd przejdzie w dniach od 30 października do 10 listopada, a do 1 grudnia będą prowadzone prace serwisowe kolejki na Jaworzynę Krynicką. Kolejka na Palenicę w Szczawnicy przegląd przejdzie w dniach od 6 od 17 listopada, a na Mosornym Groniu od 14 listopada do 30 listopada. (PAP)