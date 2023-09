Koleją z Krakowa do Myślenic. PKP PLK wybrały wykonawcę projektu Małgorzata Mrowiec

Andrzej Banaś

Połączenie kolejowe Kraków-Myślenice coraz bliżej. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy tej linii kolejowej. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Jego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.