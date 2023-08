Kiedyś broniły miasta, dziś przechodzą metamorfozę. Tak zmieniają się forty Twierdzy Kraków. W jednym będzie muzeum harcerstwa

Kiedyś broniły Krakowa, teraz przechodzą metamorfozę. Co dalej z fortami?

Jego zdaniem fort Barycz idealnie nadaje się na cele "memorialne oraz ekspozycyjne". - W jego wnętrzach można by zrobić np. ekspozycję militarną, jak również dotyczącą samego fortu. Jest niewielki. Nadaje się również na to, aby zrobić w nim np. niewielkie centrum konferencyjne. Natomiast absolutnie nie lokalizowałbym w Baryczy wielkiej gastronomii, hotelu czy sali weselnej - dodaje Krzysztof Wielgus.

Twierdza Kraków to nie tylko forty

Twierdza Kraków to ponad 120 budowli na terenie miasta i gmin ościennych. Część jest w rękach prywatnych, część należy do Skarbu Państwa, a niektóre do gminy Kraków. Mowa nie tylko o fortach. Twierdza to również budynki po dawnych koszarach i magazynach. Niektóre są w dyspozycji wojska.