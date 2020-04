Kiedy studenci wrócą na uczelnie? "To nie do przewidzenia"

Władze Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie nadzwyczajny stan działalności z powodu epidemii miał pierwotnie obowiązywać do piątku 10 kwietnia, w czwartek zdecydowały, że przedłużają termin dla dotychczasowych ograniczeń do 15 maja. A jeśli sytuacja również do tego czasu się nie zmieni, będą kolejne przesunięcia terminu, do którego uczelnia pracuje on-line.

Jak zapowiada jednocześnie AGH, wkrótce znane też będą decyzje istotne dla osób, które w związku z zawieszeniem zajęć opuściły swój akademik na Miasteczku Studenckim AGH. Wcześniej, w marcu, poinformowano, że jeśli student wyjechał i nie mieszka w domu studenckim minimum 7 dni z rzędu, uzyska prawo do obniżenia opłaty za zakwaterowanie o 25 proc. za czas tej nieobecności. Trwają ustalenia, co dalej w sprawie akademików.