Kiedy polecimy samolotami? Linie lotnicze już dają oferty

Linie lotnicze szykują do ponownego wznowienia lotów. Wiadomo, że od i czerwca zacznie latać LOT (na razie loty krajowe) oraz Lutfhansa. Obie linie będą lądować m.in. w Krakowie. Ryanair, największy tani przewoźnik, szykuje się do wznowienia lotów od 1 lipca. Irlandzka linia zapowiada nawet 1000 lotów dziennie. Inne linie jeszcze nie ogłaszają, kiedy wznowią loty, ale dają np. zniżki na przyszłe loty, w dowolnym terminie. Rząd PiS zapowiada, że odmrażanie lotów zacznie się najpewniej na początku czerwca.

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że od 1 czerwca wznowią rejsy krajowe. Na loty za granicę jeszcze poczekamy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych, realizowanych z ośmiu portów lotniczych: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk;

do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry;

raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Polskie Linie Lotnicze poinformowały również, że ze względu na niestabilną sytuację na rynkach międzynarodowych, działania związane ze wznawianiem rejsów pasażerskich nie obejmują na razie lotów poza Polskę. - Decyzją Zarządu PLL LOT wszystkie rejsy międzynarodowe zaplanowane do 14 czerwca włącznie zostają odwołane.O zmianach będziemy informować pasażerów na bieżąco - dowiadujemy się z komunikatu.

Za granicę z Luftahnsą. Rząd wyznacza termin odmrożenia lotów Loty zagraniczne od 1 czerwca zaoferuja natomiast niemiecka Lufthansa. Przewoźnik wpisał Kraków i Warszawę do swej siatki regularnych połączeń lotniczych. Samoloty mają latać z i do Frankfurtu siedemnaście razy w tygodniu: 5 razy do/z Krakowa i 12 razy do/z Warszawy. Bilety już można rezerwować, choć jeszcze nie wiadomo, czy polski rząd zdecyduje się na odmrożenie nieba, czy też przedłuży – obowiązujący na razie do 23 maja – zakaz latania.

Patrząc jednak na to, że loty wznawia polski narodowy przewoźnik, wydaje się, że data 1 czerwca, to dzień, kiedy na polskim niebie znów zobaczymy regularne połączenia pasażerskie. Potwierdza to zresztą przedstawiciel rządu, wiceminister infrastruktury Marcin Horała. - W sobotę 23 maja wygasa aktualne rozporządzenie Rady Ministrów, które do 23 maja całkowicie wstrzymało loty. Będzie nowe rozporządzenie, które ten zakaz w pewnej formie przedłuży. Ale wszystko wskazuje na to, że wejdziemy w pierwszy etap odmrażania lotnictwa, czyli przywrócenia lotów krajowych w najbliższym czasie, pewnie gdzieś z początkiem czerwca. Szczegóły na ten temat przedstawimy w najbliższą sobotę - zapowiedział Marcin Horała, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Lufthansa planuje loty do dawnej i obecnej stolicy Polski od początku przyszłego miesiąca, choć polski rząd wydłużył niedawno zamknięcie granic kraju dla cudzoziemców do 12 czerwca. Polacy mogą jednak bez przeszkód pokonywać rubieże w obie strony, ale przy powrocie obowiązuje wciąż 14-dniowa kwarantanna. Są jednak od niej wyjątki i być może pojawią się kolejne. Zakaz wjazdu do Polski nie obejmuje też cudzoziemców związanych z naszym krajem zawodowo lub biznesowo. To oznacza, że już od pierwszego dnia nowa siatka połączeń niemieckiego przewoźnika może się cieszyć powodzeniem.

Ryanair zapowiada 1000 lotów dziennie Do gry chce wrócić także największy tani przewoźnik w Europie, czyli Ryanair. Irlandzka linia w ofetach reklamowych zapowiada powró na niebo od 1 lipca. - Z zastrzeżeniem zniesienia ograniczeń rządowych, od 1 lipca planujemy wykonywać prawie 1000 lotów dziennie w całej Europie. W ramach powrotu do służby, w celu ochrony naszych pasażerów oraz pracowników, wprowadziliśmy nowe środki bezpieczeństwa - zapowiada irlandzki przewoźnik w komunikacie. Ryanair w ramach restrykcji związanych z koronawirusem, zapowiada następujące obostrzenia i regulacje: maseczkę należy nosić w ciągu całej podróży, dotyczy to także załóg pokładowych;

samoloty są codziennie sprzątane i dezynfekowane przy użyciu profesjonalnych środków utrzymujących odpowiedni standard przez 24 godziny;

serwis pokładowy będzie ograniczony, w sprzedaży będą opakowane przekąski i napoje, a w celu ograniczenia kontaktu, płatności będzie można dokonać tylko bezgotówkowo;

po wylądowaniu nadal naży nosić maseczkę, aż do momentu opuszczenia terminala. Zalecamy zachowanie dystansu społecznego zarówno w strefie odbioru bagażu jak i w hali przylotów.

Powrotu do lotów nie ma, ale są promocje Nie wszystkie linie podają jeszcze konkretne daty powrotu do regularnych połączeń, ale starają się za to namówić klientów na kupowanie biletów. Wizzair 19 maja obchodzi 16 urodziny i tylko tego dnia oferował 16 proc. zniżki na bilety na wszystkie loty Wizz Air, bez ograniczeń czasowych w terminie podróży.

W związku z decyzjami polskiego rządu latające z Krakowa linie zmuszone były zawiesić połączenia do i z Polski: Wizz Air do 24 maja, LOT do 31 maja, Ryanair do końca czerwca. Jak informuje nas Kraków Airport, inauguracja połączenia American Airlines do Chicago (do której – choć wszystko było zapięte na ostatni guzik - nie doszło w marcu tego roku) została przesunięta na rok 2021 (wszystko zależy od rozwoju sytuacji w Stanach), zaś Air France przełożyło rozpoczęcie rejsów na trasie Paryż-Kraków "na okres po zniesieniu restrykcji spowodowanych koronawirusem", nie precyzując daty.

Co robią inne linie w Europie? Austrian Airlines zdecydowało o przedłużeniu zawieszenia wykonywania operacji lotniczych o kolejny tydzień, od 31 maja do 7 czerwca. Rozważane jest wznowienie rejsów w czerwcu. SWISS planuje wznowienie rejsów w rejon Morza Śródziemnego, oraz rozwinięcie oferty o największe miasta Europy takie, jak Paryż, Bruksela czy Moskwa. W czerwcu przewoźnik ponownie zaoferuje pasażerom nowe rejsy długodystansowe, dodając je do obecnie wykonywanych trzech cotygodniowych połączeń do Nowego Jorku / Newark (USA). SWISS planowo ma zaoferować pasażerom podróż z Zurychu do Nowego Jorku (lotnisko JFK), Chicago, Bangkoku, Tokio, Bombaju, Hong Kongu i Johannesburga. Eurowings w ubiegłym tygodniu ogłosiło, że już od maja zacznie rozwijać podstawową ofertę z lotnisk w Dusseldorfie, Kolonii/Bonn, Hamburgu oraz Stuttgartu, dodając stopniowo 15 nowych europejskich kierunków, z naciskiem na region Morza Śródziemnego: Hiszpanię, Grecję, Portugalię i Chorwację. Z kilku niemieckich miast pasażerowie Eurowings będą mogli także udać w podróż na Majorkę.

Brussels Airlines planuje wznowienie operacji lotniczych od 15 czerwca w ramach ograniczonej siatki połączeń. Kraków Airport czeka rozbudowa Choć krakowskie lotnisko prawie w ogóle nie obsługuje lotów od kilku tygodni, nie znaczy, że nic się tam nie dzieje. W maju podpisano umowę na rozbudowę płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej lotniska w Balicach.

Ma to zwiększyć możliwości operacyjne w zakresie przyjęcia większej liczby samolotów, a także poprawi w znacznym stopniu przepustowość oraz funkcjonalność lotniska. Po wykonaniu całości robót możliwości operacyjne zwiększą się o dodatkowe 15 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C. Wartość inwestycji to ponad 133 mln zł.

Także w maju lotnisko podpisało umowę na zaprojektowanie, modernizację i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych.

Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. Po realizacji zadania bagaże będzie można odbierać nie na czterech a na sześciu karuzelach.