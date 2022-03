Lotnisko w Krakowie: nowe połączenia do Berlina i na Mazury, więcej lotów do Pizy i nad polskie morze. Linie lotnicze nie dają się wojnie

Do stolicy Niemiec polecimy z Krakowa od 2 maja trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Równie często będzie można polecieć do malowniczej włoskiej Pizy, natomiast nad polskie morze - do Gdańska - połączenia będą się odbywać codziennie. Dzień wcześniej irlandzki przewoźnik rozpocznie loty do Olsztyna-Mazury - dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele.

- Od dwóch tygodni wszyscy z niepokojem obserwujemy działania wojenne na terenie Ukrainy. Zawieszone zostały połączenia z Krakowa z lotniskami w Kijowie, Odessie, Lwowie i Charkowie. Na krakowskie lotnisko docierają pasażerowie z Ukrainy, którzy podróżują dalej, najczęściej do rodzin w innych częściach Europy. Jesteśmy przygotowani, by udzielać im niezbędnej informacji i pomocy