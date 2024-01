Kapliczki Małopolski 2024. Można uzyskać nawet 40 tys. zł dofinansowania na remont zabytkowego obiektu

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach. Maksymalna kwota dotacji z budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania wynosi 40 tys. zł, ale nie więcej niż 60 proc. kosztów realizacji całości koniecznych wykonania prac. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Co istotne, również kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego - czyli gminą lub powiatem - mogą liczyć na odnowienie z dofinansowaniem z konkursu. Obiekty, przy których będą wykonywane prace, nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Konkurs kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 20 lutego (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i w Zakopanem).

Ocena merytoryczna wniosków spełniających wymogi formalne zostanie dokonana przez Komisję konkursową. Przy formułowaniu opinii przez Komisję konkursową, przyjmuje się następujące kryteria oceny wniosków: