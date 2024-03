Kandydat na prezydenta Łukasz Kmita wskazuje drogowe absurdy i zwraca uwagę na administracyjne tworzenie korków

- Część urzędników poprzez swoje decyzje administracyjne doprowadziła do sytuacji, w których zatory drogowe są dziś jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia. Mam pomysł i wiem jak to zrobić - zapowiedział Łukasz Kmita.

Dzięki decyzji urzędników korki są większe

Wskazał, że w tym miejscu znajduje się pętla autobusowa skąd odjeżdża kilka linii. - Trzy z nich - o numerach 120, 140 i 420 - po przejechaniu zaledwie kilkudziesięciu metrów zatrzymują się znowu - tym razem na przystanku Nowy Kleparz 09, który znajduje się w ciągu ul. Prądnickiej. Nie ma tu zatoczki. W czasie szczytu komunikacyjnego, samochody które nie mogą ominąć stojącego autobusu tworzą korek, aż do Alei Trzech Wieszczów. W efekcie cały ten obszar ,,stoi”. W korku grzęzną nie tylko samochody osobowe, ale też autobusy. To absurd - skomentował Łukasz Kmita.

Zaznaczył, że warto zadać pytanie: dlaczego pasażerowie wybierają ten przystanek, aby wsiąść do autobusu. - Postawiono bowiem tu wiatę, gdzie można usiąść i odpocząć. Na pobliskiej - położonej zaledwie kilkanaście metrów dalej pętli - brakuje takiej infrastruktury. Wyeliminujemy takie absurdy. Odkorkujemy Kraków. Nasze miasto musi być stolicą wygodnego życia. Mniej korków to mniej czasu spędzonego w samochodzie czy autobusie. To czystsze powietrze i mniej spalin. To w końcu więcej czasu dla rodziny, czas na codzienny relaks czy chociażby spacery - dodał kandydat PiS na prezydenta Krakowa.