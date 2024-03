Kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig zaprezentował swój plan dla kobiet

– W ciągu wielu lat mojej pracy najciekawsze, najbardziej trafione pomysły wychodziły od mieszkanek. To one poprzez różnego rodzaju organizację pokazywały nam potrzeby miasta – mówi Andrzej Kulig

Nowe programy zdrowotne, aktywizujące, pomoc dla przedsiębiorczych kobiet, pomoc dla kobiet w kryzysie, warsztaty asertywności i samoobrony, współpraca z korporacjami taxi, by stworzyć możliwości zamawiania kursu, gdzie kierowcą jest kobieta, zwiększenie udziału kobiet w procesach konsultacyjnych, różowa skrzynka pierwszej potrzeby, więcej treningów sportowych i zajęć ruchowych na powietrzu specjalnie dla Pań. To propozycje prof. Andrzeja Kuliga dla krakowskich kobiet.

Ponad 53 proc. mieszkańców Krakowa to kobiety. W Dniu Kobiet zatem, oprócz tradycyjnego kwiatka i życzeń dla Ewy, prof. Andrzej Kulig przedstawia propozycje na wygodny Kraków dla pań. Niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu, statusu społecznego, sytuacji rodzinnej, marzeń i potrzeb kobiety są siłą. Także Krakowa. Udowadniały to od lat i niezależnie od okoliczności, a czasami wbrew otaczającej je rzeczywistości miały swój aktywny wkład w rozwój tego miasta.

– Siłą mojego życia zawsze były, są i będą kobiety – mówi prof. Andrzej Kulig

Miasto w rękach kobiet

– W ciągu wielu lat mojej pracy najciekawsze, najbardziej trafione pomysły wychodziły od mieszkanek. To one poprzez różnego rodzaju organizację pokazywały nam potrzeby miasta – tłumaczy prof. Andrzej Kulig – Krakowianki każdego dnia udowadniają, że ich spojrzenie na przestrzeń miejską i problemy dnia codziennego jest szersze. Jest w nim troskę o zabezpieczenie potrzeb rodziny, organizację czasu wolnego, opiekę nad seniorami i osobami zależnymi czy też pogłębianie integracji z obcokrajowcami, którzy chętnie osiedlają się w Krakowie. Ta wieloaspektowość jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji, która może zaowocować pomysłami wartymi zrealizowania i ulepszeniem wielu obszarów funkcjonowania naszego miasta. Dzięki temu mieszkańcy też czują, że ich problemy nie są nam obce, że mogą sami wpływać na politykę społeczną miasta.

Coraz więcej kobiet chce mieć jednak wpływ także na inne obszary życia miasta. Mają pomysły i wiedzą jak to się robi. 8 marca to dobry moment, by dziękując im za zaangażowanie i za to co, każdego dnia robią dla miasta, powiedzieć, co miasto może zrobić dla nich! By mogły i chciały, by coraz aktywniej uczestniczyć w życiu Krakowa.

„10” Kuliga dla kobiet

– To 10 podstawowych postulatów, które chcę zrealizować w nadchodzącej kadencji. Stworzyły je same panie w czasie spotkań w ramach cyklu „Jej Kraków”. To nie są pomysły wymyślone zza biurka ale wypływają od samych Pań, za co im bardzo dziękuję, bo tak naprawdę same sobie stworzyły program dla siebie – tłumaczy Kulig.

1. Nowe programy polityki zdrowotnej skierowane do kobiet, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnej oferty NFZ ( w szczególności profilaktyka onkologiczna).

2. Udostępnienie przestrzeni miejskiej do wyłącznej dyspozycji kobiet (realizacja pasji, zainteresowań, organizacja warsztatów i spotkań tematycznych), w szczególności na obszarach peryferyjnych miasta.

3. Programy aktywizujące, projekty edukacyjne, zajęcia z przedsiębiorczości dla kobiet w każdym wieku, chcących powrócić na rynek pracy lub założyć władny biznes (kobiety 50 plus, młode matki, kobiety chcące zmienić zawód).

4. Stworzenie miejsca, w którym kobiety będące w kryzysie będą mogły w bezpiecznym i komfortowym miejscu uzyskać pomoc specjalistyczną (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny).

5. Dwa razy większa liczba turnusów opieki wytchnieniowej – w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, jest 300 będzie 600! Kraków wprowadził je jako pierwsze miasto w Polsce.

6. Dodatkowe 1000 miejsc w żłobkach, w tym w dzielnicach peryferyjnych

7. Wykorzystanie potencjału kobiet do zarządzania miastem poprzez zwiększenie zaangażowania kobiet w procesy konsultacyjne, zespoły robocze, których celem będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców.

Dostosowanie miejskich podmiotów leczniczych oraz przeszkolenie personelu w zakresie potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami (w szczególności dostępne gabinety ginekologiczne, oddziały szpitalne).

9. Program Różowa skrzyneczka – w budynkach użyteczności publicznej należących do miasta zamontowane będą „RÓŻOWE SKRZYNKI PIERWSZEJ POTRZEBY”.

Zwiększenie liczby warsztatów z asertywności i z zakresu samoobrony oraz w porozumieniu z korporacjami taxi stworzenie możliwości zamawiania kursu, gdzie kierowcą jest kobieta.



– To są takie podstawowe postulaty, które zgłaszamy. To jest moje zobowiązanie wobec Pań. Mają bardzo realny charakter i będziemy je konsekwentnie realizować. Także dlatego, że Panie, które przyjęły zaproszenie do programu „Jej Kraków” nie zrobiły tego, by sobie coś poopowiadać, ale żeby miasto w sposób realny rozwiązywało problemy, o których mówią. Wiem, jak to zrobić i po prostu to zrobimy. To konkretne propozycje nie tylko na Dzień Kobiet ale na wszystkie dni każdego roku – zapewnia prof. Andrzej Kulig.

­– Jeżeli chodzi o dziesiąty, ostatni punkt naszego programu, wahałem się, czy go rozwijać. Chcę go realizować. Muszę jednak powiedzieć, że to wstyd, że trzeba o tym mówić. Z pewnych osobistych względów uznałem jednak, że trzeba. Przeprowadzimy w mieście warsztaty asertywności, które pozwolą kobietom jasno i wyraźnie odmawiać w sytuacjach, które są na nich wymuszane przez mężczyzn – zapewnia – Uważam, że powinniśmy wydać bardzo jasną, silną i bezwzględną walkę wszelkim formom molestowania. Bez względu na to, w jakiej instytucji one mają miejsce. Stąd warsztaty, w których tego typu zjawiska: niedopuszczalne i nieakceptowalne będą eliminowane. Kobiety muszą dostać broń, narzędzie do tego, żeby przed takimi propozycjami się bronić.

25 kobiet na listach do kandydatów do rad miasta

Dlatego na listach kandydatów do rady miasta Krakowa KWW Andrzeja Kuliga „Ku przyszłości” jest 25 kobiet. Pochodzą z bardzo różnych środowisk. Młodsze i trochę starsze. Łączy je jedno. Już pracują dla dobra mieszkańców swoich dzielnic. Aktywnie działające i twardo broniące swoich racji. Znajomość z niektórymi z nich zaczęła się od ostrej różnicy zdań. Spokojna merytoryczna rozmowa pokazała, że odkładając na bok emocje można wypracować kompromis. Bo kobiety z „Ligi Kuliga” są przekonane, że na pierwszym miejscu zawsze powinien być człowiek. Udowadniają to każdego dnia.

­– Dla mnie prawa kobiet, ich rola w społeczeństwie są priorytetowe – mówi Andrzej Kulig – Stąd niemal połowa listy zajęta jest przez panie. Wiele z nich rozpoczyna moje listy w poszczególnych okręgach i to nie jest dzieło przypadku, dlatego że wybrałem kobiety najbardziej aktywne, najbardziej zaangażowane i wnoszące niezwykle dużo w funkcjonowanie naszego miasta. Wysłuchanie różnych perspektyw życiowych jest niezwykle ważne, bo pozwala nam zmieniać Kraków na bardziej przyjazny dla różnych grup mieszkanek i mieszkańców – zapewnia Kulig – A to jest moim głównym celem.

– To nie tak, że chcemy, by nasze zdanie liczyło się bardziej niż mężczyzn – zapewniają z kolei kandydatki na radne z Ligi Kuliga – Chcemy jednak, by znaczyło tyle samo.

Miasto dla kobiet i kobiety dla miasta, czyli „Jej Kraków”

– Spotkania, w których biorą udział kobiety, dyskusje, warsztaty a także różnego rodzaju zajęcia i treningi sportowe dla kobiet pokazują, że w swoim gronie panie są odważniejsze, nie maja oporów, by otwierać, mówić o tym, co jest dla nich ważne, przedstawiać swój punkt widzenia i robić rzeczy, na które do tej pory się nie decydowały, choć są dobre dla ich zdrowia – mówi prof. Andrzej Kulig – Dlatego powstał program „Jej Kraków”. To platforma dla kobiet, która powstała, bo same tego chciały. A ja jej aktywnie kibicuję, bo patrząc na to, co robią wiem, że wypracowane w czasie tych spotkań rozwiązania będą dobre dla miasta. Także dla mężczyzn.

Najbliższe spotkanie już 10 marca w Tauron Arenie Kraków. W programie: Krakowski Bieg Kobiet, panel „Wszystkie oblicza kobiecości”, spotkania w ramach projektu „Jej Kraków”, zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty taneczne, wykłady i rozmowy o zdrowiu. Wstęp wolny. Sztuczna inteligencja - czy świat stanie się lepszy?

