Juvenia Kraków blisko punktu bonusowego w starciu z mistrzami Polski

Przed tygodniem Orkan Sochaczew rozbił w Gdyni Arkę 115:5 i wielu spodziewała się, że Juvenia, jadąca na mecz przeciwko mistrzom Polski z bardzo krótką ławką rezerwowych, może również dostać srogie lanie. Tak się jednak nie stało. Choć gospodarze dość szybko wyszli na prowadzenie 21:0 po trzech podwyższonych przyłożeniach, to jednak na każde z nich musieli ciężko zapracować. Co więcej Juvenia odpowiedziała „piątką” Andrija Lawtakowa, który po świetnym rozegraniu piłki w ataku dostał podanie idealnie w tempo i wbiegł pomiędzy obrońców. Andrii Pastuchow dodał dwa punkty z podwyższenia.

Przed przerwą Orkan zdobył jeszcze dwa przyłożenia, na które Juvenia odpowiedział świetnie związanym maulem autowym, który wszedł na pole punktowe. Piłkę położył Peet Vorster i do przerwy gospodarze prowadzili 33:12.

- Przystąpiliśmy do meczu z tylko trzema rezerwowymi z powodu licznych kontuzji i nieobecności kilku graczy. To jednak nie jest żadna wymówka. Przyjechaliśmy do Sochaczewa, żeby powalczyć o zwycięstwo. Niestety w pierwszych 40 minutach zaprezentowaliśmy się słabo i nie trzymaliśmy się planu gry. To kosztowało nas wynik. Przed drugą połową porozmawialiśmy o trzymaniu się ustalonej strategii i dzięki temu po przerwie było zdecydowanie lepiej – powiedział trener Aaron Painter.