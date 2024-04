Wisła opuściła strefę spadkową w Centralnej Lidze Juniorów U-19. Bezbramkowy remis krakowian z Górnikiem Zabrze przywraca nadzieje

To sukces wiślackiej drużyny na tym etapie rozgrywek, bo przez całą wiosnę była pod kreską i z trudem gromadziła punkty. W meczu z solidnym Górnikiem ekipa Karola Nędzy zagrała bardzo dobrze, niemal unikając błędów indywidualnych w defensywie, co do tej pory było jej największą zmorą. Zabrakło tylko skuteczności – to dopiero trzeci mecz krakowian w tym sezonie, w którym nie zdobyli gola.

Świetną partię rozegrał przede wszystkim Bartłomiej Sowa. Wraz z Karolem Dziedzicem opanowali środek boiska i z powodzeniem rozbijali większość ataków gości w tej strefie. Sowa mógł nawet pokusić się o miano MVP spotkania, bo wielokrotnie pokazywał się również w akcjach ofensywnych i był bliski zdobycia gola.

Za pierwszym razem po jego ostrym strzale zza pola karnego bramkarz Górnika z trudem odbił piłkę na róg. Chwilę później zagrał zmyślnie do wybiegającego za plecy rywali Tomasza Dusika. Później, już po przerwie, sam wbiegł z piłką w pole karne, lecz nie zdecydował się na uderzenie, wybierając podanie do Mateusza Stanka. Napastnik Wisły, który w poprzednim meczu z Pogonią Szczecin zdobył aż pięć goli, był ustawiony na wprost bramki, lecz jego strzał został zablokowany.