Julia Kamińska spotkała się z fanami w centrum Krakowa AP

Julia Kamińska to kolejna gwiazda, która gościła w miasteczku festiwalowym na placu Szczepańskim - jak co roku to miejsce spotkań Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. W tym roku festiwal filmowy odbywać się będzie w Krakowie do 7 maja.