Jedyne takie studia w Polsce - dla zainteresowanych pracą ze zwierzętami w ZOO. Studiować można na URK Małgorzata Mrowiec

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz w najważniejszych ogrodach zoologicznych w Polsce dr inż. Olga Lasek

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ruszyła druga edycja studiów podyplomowych o kierunku: opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych. To jedyne takie studia w Polsce, które przygotowują słuchaczy do roli profesjonalnych opiekunów zwierząt w ZOO. Są prowadzone na krakowskiej uczelni we współpracy z największymi w Polsce ogrodami zoologicznymi.