Jedna rodzina, tysiąc skandali! „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” już do obejrzenia w krakowskich kinach

Wolańscy (Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn) to zgodna, kochająca się para, ale tylko do czasu! Gdy w związku Agnieszki i Marcina wybucha kryzys, ich rodzice też zaczynają się kłócić. I w finale stają po dwóch stronach rodzinnej barykad. „Nigdy nie wierz mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie” – oto motto, którym Honorata, mamusia Marlenki (Dorota Stalińska), kieruje się od lat... i które nadal jest aktualne! Jest barwna jak rajski ptak, za to jej ostatni wybranek – Leopold – na tle żony wydaje się „pospolity niczym wrona”. Przeszłość Leopolda kryje jednak pewną tajemnicę.