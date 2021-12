Jasne strony życia w ciemności. Niezwykła historia Marcina Ryszki

- Jestem racjonalistą. Jarosław Królewski (małopolski biznesmen, współwłaściciel Wisły Kraków - przyp.) zapewnia mnie, że kiedyś będę mógł prowadzić samochód, ale nie wierzę w to. Nie zaprzątam sobie głowy takimi myślami. Jestem pogodzony z tym, że nie widzę. Znalazłem swój sposób na życie. Zastanawiałem się czy w ogóle chciałbym odzyskać wzrok, czy to nie zmieniłoby mego życia o 180 stopni. Oczywiście to jest tylko gdybanie, bo nie wiem, jakbym się zachował, gdyby nadarzyła się taka możliwość. Dziś mam za dużo zobowiązań, projektów, by się tym zajmować - przekonuje 31-latek.

I dodaje: - Nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym widział. Może poszedłbym w ślady moich braci górników, Kornela i Dawida? A może, znając mój upór i charakter, osiągnąłbym coś więcej w piłce nożnej? Ale wiem, że lubię moje życie - takie, jakie ono jest. Szanuję to, co dostałem od Boga, że mogę żyć, utrzymywać się z tego, co mi sprawia frajdę, co jest moją pasją. A gdy nie chce mi się czegoś zrobić, myślę o braciach, którzy ciężko pracują w trudnych warunkach, a ja mogę zarabiać swoim głosem na uczelni i w radiu, nie muszę zjeżdżać pod ziemię. Mam ogromny szacunek dla ludzkiej pracy, i nie myślę tylko o górnictwie.