Jarosław Gowin wydał ważne oświadczenie. Czy to jego koniec w polityce?

Minister sprawiedliwości, minister nauki

Jako minister nadzorowałem wydatkowanie ponad 150 mld złotych. Zawsze dokładałem wszelkich starań, by środki te były spożytkowane należycie, zarówno pod względem uczciwości, jak i celowości ich wykorzystania. Jako minister nauki i szkolnictwa wyższego wdrożyłem reformę poprzedzoną największymi od 1989 roku konsultacjami społecznymi. Za tę pracę dziękuję wszystkim współpracownikom i urzędnikom, ekspertom i dziennikarzom, interesariuszom i przedstawicielom organizacji pozarządowych, w szczególności środowisku akademickiemu, a także działającym ponad podziałami politykom różnych partii" – podkreśla polityk.

Jak wymienia polityk, w ciągu ostatnich osiemnastu lat pełnił on funkcję m.in. ministra sprawiedliwości, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. "Obowiązki rządowe traktowałem w kategoriach służby Ojczyźnie i najwyższego zaszczytu" – zapewnia.

"Dziękuję za Wasze oddanie i lojalność. I to zarówno wtedy, gdy odnosiliśmy wyborcze sukcesy i tworzyliśmy rząd RP – jak i wtedy, gdy w poczuciu odpowiedzialności za Polskę zablokowaliśmy niedemokratyczne wybory kopertowe, sprzeciwiliśmy się zawetowaniu unijnego budżetu, wprowadzeniu podatku medialnego, lex TVN czy Polskiego Ładu" – pisze były wicepremier.

Choroba i powrót do polityki

„Od kilku dni Jarosław Gowin w związku z rekomendacjami lekarzy przebywa w szpitalu gdzie przechodzi badania. Wiosną tego roku ciężko przeszedł chorobę COVID-19. Wówczas blisko trzy tygodnie przebywał w szpitalu MSWiA w Warszawie. Rodzina i przyjaciele proszą o uszanowanie prywatności. Nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji o stanie zdrowia. Z pewnością wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym kontakcie. Porozumienie jako partia i środowisko będzie dalej pracować zarówno w parlamencie, jak i terenie, oczekując na możliwie szybki powrót do zdrowia Jarosława Gowina” – zakomunikowano.