Jarmark Świętojański 2023 w Krakowie. Pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim można znaleźć różne skarby. Zobaczcie zdjęcia

Jarmark Świętojański, który organizowany jest przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej na bulwarze Czerwieńskim, nawiązuje przede wszystkim do dawnych zwyczajów ludowych, które związane były silnie z nadejściem lata. Dzisiaj jarmark to doskonała okazja do wrócenia do korzeni i pielęgnowania tradycji rękodzieła silnie związanej z historią.

Jarmark ma na celu przede wszystkim pielęgnować lokalną sztukę i rzemiosło. To dlatego, jest to doskonałe miejsce na zaprezentowanie swoich dzieł przez wielu współczesnych artystów i rzemieślników, którzy cenią sobie wyjątkową tradycję naszego regionu.

Dodatkowo fani rękodzieł mogą tutaj znaleźć dosłownie wszystko. Liczne stragany oferują wiele wyjątkowych dzieł. Począwszy od biżuterii po naczynia - a to wszystko wykonane pracą rąk ludzkich.