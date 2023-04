Janusz Palikot z prokuratorskimi zarzutami. Mają związek z jego biznesem w Tenczynku oraz niedozwoloną formą reklamy alkoholu Bartosz Dybała

Prezes spółki z Tenczynka (gmina Krzeszowice) oraz członek rady Muzeum MOCAK Janusz Palikot i dwie inne osoby otrzymały prokuratorskie zarzuty, dotyczące niezgodnego z prawem zamieszczenia reklam napojów alkoholowych w serwisie społecznościowym. - Grozi im za to grzywna w wysokości nawet do 500 tys. zł - wyjawiają nam śledczy. Jednak Janusz Palikot zarzuty odpiera. - Nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby dzielić się swoją wiedzą o alkoholach - zapewnia w swoim stanowisku. W związku z pojawiającymi się wokół byłego polityka kontrowersjami radni miejscy już parokrotnie domagali się jego odwołania z rady MOCAK. Dotychczas do tego nie doszło. Jak będzie teraz? MOCAK ma zająć stanowisko w tej sprawie po Wielkanocy.