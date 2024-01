Jan Klata bierze się za Platona i pyta, czym jest dziś sprawiedliwość. Premiera w Teatrze Słowackiego

"Będziemy dyskutować o sprawiedliwości. Czym jest dzisiaj sprawiedliwość? Czy jest jedna i niezmienna, czy zawiera w sobie pole do interpretacji i manipulacji? Do jej siłowego zawłaszczenia i zdeptania? Kto ma prawo wydawania sądów, co jest sprawiedliwe, a co sprawiedliwe nie jest? I czy ta sprawiedliwość jest dziś nam rzeczywiście tak niezbędna?" - zapowiada swój najnowszy spektakl Teatr Słowackiego.

"Lepiej spłonąć niż zblaknąć" – zapowiadają twórcy najnowszy tytuł na afiszu Teatru Słowackiego. Po raz kolejny reżyseruje tu Jan Klata. Tym razem na warsztat wziął dzieło filozoficzno-polityczne Platona. W swoim „Państwie”, datowanym na ok. 380 r. p. n. e. grecki filozof zawarł syntezę poglądów na temat funkcjonowania społeczeństwa i tego, co nazywa „filozofią rzeczy ludzkich”. Napisane w formie dialogu dzieło jest poszukiwaniem formuły państwa idealnego, w którym filozof zastanawia się także, czym jest sprawiedliwość. W najdłuższym platońskim dialogu głos dostają: Sokrates, sofista Trazymach, Kefalos i jego syn Polemarch, Glaukon i Adejmantos – bracia Platona oraz Klejtofon.

"Zresztą co tą prawdą faktycznie jest, a co rozumiemy lub chcemy rozumieć jako prawdę? Naszą prawdę. Gdzie leży prawdziwy świat, a co rozmywa się, reinterpretuje i zniekształca w tłumaczeniu?" - pytają twórcy, dodając, że spektakl Klaty to rzecz o wyzwoleniu. "O stanięciu w prawdzie, bez względu na konsekwencje".

Spektakl będzie grany w języku starogreckim, polskim oraz niemieckim. Widzowie będą mogli śledzić akcję przedstawienia z pomocą słuchawek z tłumaczeniem na język polski.

"Państwo" Platona to kolejna premiera sezonu artystycznego Teatru Słowackiego pod szyldem "Wersal się skończył" i kolejne przedstawienie stworzone tu przez jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów teatralnych.

Przypomnijmy, ubiegły rok Teatr Słowackiego otworzył spektaklem „Act of Killing”, w którym Klata przeniósł na teatralne deski głośny i wielokrotnie nagradzany, nominowany do Oscara film dokumentalny Joshu’y Oppenheimera. Film pod tym samym tytułem opowiada o działaniach indonezyjskich szwadronów śmierci w 1965-66 roku. W ujęciu Klaty to głos o tym, do czego prowadzi tolerowanie zła.

Spektakle Jana Klaty co jakiś czas można zobaczyć również na scenie Starego Teatru, w którym Klata dyrektorował w latach 2013-2017. Niedawno, po dwóch latach przerwy, do repertuaru wrócił słynny "Wróg ludu", pojawiające się od czasu do czasu "Wesele" niezmiennie od lata szczelnie wypełnia widownię.