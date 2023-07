Jakie ceny biletów na Wawel? Zamek Królewski ucina spekulacje odnośnie wejściówek: "Jesteśmy dostępni dla wszystkich" Anna Piątkowska

Drogie bilety? Wawel reaguje: jesteśmy dostępni dla wszystkich

"Wawel jest dostępny dla wszystkich i zapewniamy, że zwiedzić go można już od 2 do 35 zł za wybraną wystawę" - czytamy w oświadczeniu Zamku Królewskiego na Wawelu. "By uciąć wszelkie spekulacje na temat wysokich cen biletów zdecydowaliśmy się na wycofanie oferty zwiedzania WAWELU OD A-Z, która wywołała w ostatnim czasie tak wiele emocji wśród zwiedzających wprowadzając ich w błąd".