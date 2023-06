Iron Maiden zagrali mecz na stadionie Hutnika! "Może i dobrze, że skończyło sie remisem" Zobaczcie zdjęcia

Tak, to nie zdarzyło się pierwszy raz. Kiedy Iron Maiden przyjechali do Krakowa w lipcu 2018 roku, to już wtedy pojawili się na stadionie Hutnika, żeby pokopać piłeczkę. Wielkim fanem futbolu jest basista i zalożyciel grupy Steve Harris. Tym razem w swojej drużynie miał gościa niemal równie legendarnego jak Iron Maiden - 51-krotnego reprezentanta Szkocji, obrońcę Colina Hendry'ego. Po boisku biegał też m.in. syn Steve'a - George Harris. Z boku patrzył na wszystko gitarzysta Adrian Smith.

Pogoda była angielska, przez dużą część meczu lało, ale grano twarde 90 minut. Działo się sporo, gra była zacięta, a fachowo działający bramkarze nie dopuścili do tego, żeby padły jakieś gole. Skończyło się 0:0.

A dlaczego akurat to ekipa Canpacku była przeciwnikiem Iron Maiden? No bo to ta firma - która siedzibę główną ma w Krakowie - dostarcza puszki i kapsle do piwa sygnowanego przez Iron Maiden.