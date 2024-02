Cracovia jest na plusie, ale musi poprawić skuteczność

Niedosyt w obozie Cracovii

- Prawda jest taka, że panuje u nas uczucie niedosytu, bo chcieliśmy ten mecz wygrać i stworzyliśmy sobie ku temu sytuacje - komentuje trener Cracovii Jacek Zieliński. - Ale od chęci, marzeń do realizacji ta droga się czasem wydłuża. To nie jest bufonada z mojej strony, że mówię o niedosycie, bo długimi fragmentami meczu dominowaliśmy nad Zagłębiem. Szczególnie w I połowie mieliśmy kontrolę nad meczem i straciliśmy gola w doliczonym czasie. To boli. Duże słowa uznania dla chłopaków, że w II połowie po retuszach taktycznych złapaliśmy Zagłębie za gardło, podyktowaliśmy swoje warunki i wyrównaliśmy. Zawsze się mówiło, że punkt na wyjeździe to dobry wynik i tak jest, natomiast w naszej sytuacji w każdym meczu musimy szukać trzech punktów. Trzeba jednak to przyjąć z pokorą, spokojem.

Skuteczność do poprawy

Skuteczność to z pewnością element, który jest do poprawy przez Cracovię. Mówi zresztą o tym szkoleniowiec.

- Praca nad skutecznością? - zastanawia się Zieliński. - Trwa od października. Mogliśmy parę razy inaczej rozwiązać sytuacje. Jest dużo rzeczy do poprawy, bo musimy unikać takich błędów, jakie zrobiliśmy w ostatnich dwóch minutach I połowy. Była głupia strata, kartka Pawła Jaroszyńskiego, w końcu dostajemy bramkę w meczu, w którym się nic złego pod naszą bramką nie dzieje, schodzimy do szatni przy wyniku 0:1. To musimy poprawić, musimy zachować chłodną głowę, grać do końca.

Zielińskiemu przed meczem nie brakowało kłopotów kadrowych. Czy nie rozważał możliwości gry czwórką w obronie?

- Nie rozważałem, bo najlepiej nam się gra z Zagłębiem systemem 3 – 4 – 3 – mówi Zieliński. - Nie chcieliśmy się dostosowywać do systemu Zagłębia. Woleliśmy narzucić swoje warunki i długimi fragmentami tak było. To było ryzyko, bo zagraliśmy z cofniętym Kakabadze, Bochnakiem przesuniętym na prawe wahadło, ale generalnie nie wyglądało to źle.