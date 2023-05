Inwestycje na igrzyska europejskie są na finiszu. Wszystko ma zostać zakończone do 20 czerwca, a więc na dzień przed rozpoczęciem imprezy Piotr Tymczak

Zarząd Infrastruktury Sportowej poinformował, że wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki ustalił ostateczny termin zakończenia inwestycji sportowych w Krakowie, związanych z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich 2023 na 20 czerwca. To więc dzień przed rozpoczęciem największej w tym roku w Europie sportowej imprezy, którą zaplanowano w dniach od 21 czerwca do 2 lipca.