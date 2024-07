Internauci wybrali Top Atrakcje na wakacje 2024. Te miejsca w Małopolsce musisz koniecznie odwiedzić!

Podziemny Olkusz: podróż w czasie do srebrnego miasta

To jedyny taki obiekt w Polsce, a nawet Europie, gdzie poczujesz się jak w XIX-wiecznej Galicji. Obok Miasteczka Galicyjskiego znajduje się również Sądecki Park Etnograficzny, gdzie można poznać kulturę ludową Sądecczyzny.

Warsztaty i wystawy: zajrzyj do pracowni fotografa, zegarmistrza, garncarza, krawca, golibrody i innych rzemieślników. Dowiesz się jak dawniej żyli ludzie i wykonywali swoje codzienne obowiązki.

Wieża Widokowa w Krynicy-Zdroju: Wśród koron drzew, z widokiem na Beskidy!

Dostępność dla wszystkich: do wieży można dojść pieszo lub wjechać nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym, a ścieżka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Bilety: normalny: 49 zł, ulgowy: 42 zł, dzieci do lat 3: bezpłatnie.

Zakrzówek w Krakowie: malowniczy zalew, raj dla rowerzystów i nurków

Zakrzówek to dawny kamieniołom wapienia, który w 1992 roku został zalany wodą i stał się niezwykle popularnym miejscem wypoczynku w Krakowie. Znajduje się on na południowy zachód od centrum miasta i jest łatwo dostępny z ulicy Kapelanki. Jest to świetne miejsce dla rowerzystów, nurków, a także dla osób szukających pięknych widoków i spokojnego miejsca na spacer.