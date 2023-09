International Hornweek - festiwal waltorniowy organizowany przez Akademię Muzyczną od 25 do 30 września w Krakowie

International Hornweek organizowany jest głównie w Niemczech i Holandii, z gościnnym udziałem innych zaproszonych akademii. W ostatnim tygodniu września 2023 roku, podobnie jak w latach 2015 i 2019, odbędzie się w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 40 młodych waltornistów, studiujących w Niemczech, Holandii, Włoszech i Krakowie, pochodzących różnych stron świata, m.in. z Kolumbii, Brazylii, Chin, Japonii, a także Iranu i Ukrainy. Obecność uczestników z 14 krajów oraz różnorodny program muzyczny zainspirowały organizatorów do nazwania tegorocznej edycji International Hornweek: Horn in the World.

W ramach wydarzenia organizatorzy zapraszają na wieczorne recitale uczestników wydarzenia, a 27 września o godz. 13 na koncert-niespodziankę - flash mob na Rynku Głównym w Krakowie, pod Wieżą Ratuszową, podczas którego zagrają wszyscy uczestnicy wydarzenia.