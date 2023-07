IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia dla Małopolski przed upałami. To będzie bardzo gorący weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek dla Małopolski ostrzeżenie II stopnia przed upałami. Bardzo gorące powietrze napłynie w sobotę 15 lipca nie tylko nad Małopolskę, ale także nad cały kraj, a temperatury powyżej 30°C utrzymają się aż do poniedziałku. Synoptycy prognozują, że termometry mogą pokazać w cieniu nawet 35°C!

Na termometrach zobaczymy powyżej 30°C

Ostrzeżenie II stopnia przed upałami obowiązuje od soboty 15 lipca godz. 12 do poniedziałku 17 lipca, do godz. 20. Według prognoz temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie kraju, w niedzielę od 30°C do 33°C, a w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze będzie się mieścić w zakresie od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.

Prognoza pogody 14.07.2023 godz. 19:30 - 15.07.2023 r., godz. 19:30 (piątek/sobota)

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie małe, okresami bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 26°C do 29°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody 15.07.2023 godz. 19:30 - 16.07.2023 r., godz. 19:30 (sobota/niedziela)

W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 17°C, na szczytach Tatr około 14°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Po południu postępujące od zachodu przelotne opady deszczu, na zachodzie regionu możliwe również burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 10 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C, w rejonach podgórskich od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 20°C do 23°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, po południu skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

